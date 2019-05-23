Аферы с банковскими картами: Житель Донетчины потерял 15 тыс. грн. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) псевдосотрудник банка оставил местного жителя без денежных сбережений. Поверив мошеннику, мужчина потерял около 15 тыс. грн со своей банковской карты. Открыто уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, очередной жертвой телефонных аферистов стал 42-летний житель Дружковки. Как выяснили правоохранители, накануне на мобильный телефон мужчины поступило смс-сообщение в котором говорилось о возможном блокировании его банковской карты и дан номер телефона для связи.

Позвонив по этому номеру, мужчина стал сверять с псевдопредставителем банковского учреждения все свои личные данные и данные карты. В результате, после окончания разговора, мужчина получил новое сообщение, но уже о том, что с его счета сняли 14 650 грн.

«По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Полицейские устанавливают личность злоумышленника», – отмечается в сообщении.

В полиции напоминают жителям о том, что не следует сообщать незнакомым людям никакой информации о своих счетах.

«Помните, что настоящие сотрудники банковского учреждения могут только пригласить вас лично явиться в банк для предоставления информации, а не уточняют ее по телефону. Если вы или ваши знакомые все же стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию по телефону 102», – добавили в полиции.

Читайте также: