Без фотографии: В «ДНР» нужно менять их «паспорта». Новости

В «ДНР» местный «паспорт» выдается с 14-ти лет и не предусматривает, подобно украинскому документу, вклеивание фотографии по достижению 25-ти и 45-ти лет.
Согласно «положения о паспорте гражданина ДНР», срок действия «документа» следующий:
- от 14 лет – до достижения возраста 20 лет;
- от 20 лет – до достижения возраста 45 лет;
- от 45 лет – бессрочно.
По достижении человека 20-ти и 45-ти лет «паспорт» подлежит замене.
Также «положении» отмечается, что «военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, паспорт выдается или заменяется по окончании установленного срока военной службы по призыву».
Также замена «паспорта ДНР» на новый производится:
- при изменении человеком фамилии, имени, отчества, а также сведений о дате (число, месяц, год), месте рождения;
- при непригодности «паспорта» для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин;
- при обнаружении неточности или ошибочности произведенных в нем записей.
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