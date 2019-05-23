Выдача паспортов РФ на неподкотрольном Донбассе еще больше ограничит права людей, – Ельченко. Новости

Незаконное решение о выдаче паспортов РФ гражданам Украины на неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донбасса может еще больше ограничить права местного гражданского населения. Об этом сегодня, 23 мая, заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на открытых дебатах Совета Безопасности ООН «Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте», передает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.

«Украина глубоко обеспокоена провокационным и незаконным решением о выдаче российских паспортов гражданам Украины на временно оккупированных территориях Украины. Этот шаг может еще больше ограничить права человека местного гражданского населения и спровоцировать опасную эскалацию ситуации», – подчеркнул постпред Украины.

По словам Ельченко, необходимо напомнить, что навязывание гражданства жителям неподкотрольных украинским властям территорий может быть приравнено к принуждению их к присяге на верность власти, которую они могут считать враждебной, что запрещено четвертой Женевской конвенцией.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

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