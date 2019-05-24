Группа крови: Какие отметки вносят в «паспорт ДНР» . Новости

В «ДНР» в местные «паспорта» вносятся данные о группе крови и резус-факторе, а также об идентификационном номере налогоплательщика. Но данные позиции заполняются по желанию владельца. Об этом говорится в «положении о паспорте гражданина ДНР».

Из обязательных отметок, в частности, – «об отношении к воинской обязанности граждан, достигших возраста 18 лет». Уточняется, что такие данные вносят местные «военные комиссариаты».

Также в «паспорт ДНР» проставляются «отметки уполномоченных органов государств, пересечение границ которых разрешено по паспорту».

Еще из обязательной – традиционная информация:

о регистрации по месту жительства (прописка) и снятии с регистрационного учета;

о заключении / расторжении брака;

о детях (не достигших возраста 14 лет);

и др.

Как сообщалось ранее, «паспорт ДНР» не предусматривает вклеивание фотографий по достижению 25-ти и 45-лет, в этом случае он подлежит замене.

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