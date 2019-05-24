Палладий и платина: Сколько стоит в «ДНР» экспертиза ювелирных изделий. Новости

В «ДНР» можно провести экспертизу ювелирных изделий – драгоценных и полудрагоценных камней и металлов. Данные работы осуществляет «государственное казенное предприятие пробирного контроля ДНР», которое расположено в Донецке.

В «республике» утвержден пробирный тариф на выполнение таких работ.

Прежде всего, стоимость зависит от того, изготовлено ли данное изделие в «ДНР» или за пределами «республики». Например, опробирование (определение пропорции, весового содержания основного благородного металла) 1 г изделия, изготовленного вне «ДНР», обойдется в:

золото – 8,5 руб. (3,48 грн по местному курсу валют);

серебро (за исключением предметов сервировки):

- изделие весом до 10 г – 2,75 руб. (1,13 грн);

- весом свыше 10 г – 1,2 руб. (0,49 грн);

серебряные предметы сервировки – 0,55 руб. (0,23 грн);

палладий – 6,50 руб. (2,66 грн);

платина – 8 руб. (3,28 грн).

Если ювелирное изделие состоит из сплавов разных металлов, то стоимость опробирования увеличивается на 50%.

Итоговая же сумма стоимости услуг будет выше указанной, т. к. она включает дополнительно взвешивание изделия, хранение (по 1 руб. за 1 г изделия в сутки), изготовление пробирных реактивов, проведение измерений. На каждый вид данных услуг – отдельные цены.

Также расценки зависят от уровня обратившегося. Дешевле всего цены для музеев. А если на проверку ювелирные изделия принесли обычные граждане или передали «правоохранительные органы» – для них стоимость на 30% дороже, нежели для музеев.

Есть наценка и за срочность. Если изделие нужно проверить за период до 6 часов, то тариф будет умножен на коэффициент 1,5.

В случае предоставления пары сережек, запонок и т. д. изделия учитываются поштучно (одну пару считают за два изделия).

В итоге, если, например, рядовой человек сдал на экспертизу золотое кольцо без камней весом 3 г, то экспертиза данного изделия обойдется от 640 руб. (263 грн):