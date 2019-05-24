Первый заказ от мамы: Бывший шахтер из Покровска открыл клининговую компанию (Фото). Статьи

Более семи лет Антон Кок проработал на одной из шахт в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.). Как специалист был на хорошем счету у начальства и при этом с достойной зарплатой. В августе прошлого года обстоятельства сложились так, что мужчина вынужден был уволиться. Сейчас Антон – руководитель клининговой компании. Между прочим, единственной в Покровске, которая официально зарегистрирована. Чуть более трех месяцев Антон является частный предпринимателем. Признается, что помимо плюсов, конечно же, есть и минусы, но работать «на дядю» покровчанин больше не хочет.

Грант на чистый бизнес

После учебы в Днепре, Антон вернулся в родной город и устроился горным инженером на крупное предприятие. Почти год назад Кок ушел в свободное плавание. «Честно признаюсь, несмотря на тяжелую работу, у меня была приличная заработная плата. Но так получилось, что с шахты пришлось уйти. В один миг зона комфорта была потеряна. Не буду скрывать, земля под ногами пошатнулась. Было страшно, ведь я как мужчина должен обеспечивать свою семью», – рассказал он.

Поэтому сетовать на судьбу и искать «зраду» у Антона времени не было. Первым дело встал на учет в местный центр занятости. Там мужчине предложили поучаствовать в конкурсе грантов на развитие бизнеса «Стартап для бизнеса». «Я сразу же согласился, понял, что это мой шанс начать свое дело. Промониторив рынок услуг, я понял, что как такового клинингового бизнеса в Покровске нет. Люди убирали в частном порядке: например, кто-то мыл окна, другие специализировались только на чистке мягкой мебели, третьи – приводили в порядок салоны автомобилей. Но никто не предоставлял все эти услуги вместе. Так что я решил "делать" чистоту по всем фронтам. Потом была учеба: ежедневно, кроме выходных, на протяжении месяца слушал лекции по скайпу. Среди преподавателей были практикующие юристы, экономисты. Много нового подчерпнул для себя, в частности, правила эффективной деловой коммуникации. Также узнал, что рентабельность и маржа, набрался знаний, связанных с юридическим аспектом. А после написал бизнес-план. Кстати, все расчеты делал самостоятельно. Было трудно, но в тоже время интересно. И как итог – успешная защита бизнес-плана», – отметил Антон.

64 тыс. гривен и не копейкой больше составил стартовый капитал новоиспеченного предпринимателя. «Я уложился в эту сумму, так что личные средства не пришлось расходовать. Приобрел профессиональную технику, в частности парогенератор и вакуумный пылесос для чистки мягкой мебели и ковровых покрытий, всякую экологически чистую и сертифицированную "химию" американского производителя, а также расходники», – уточнил собеседник.

Социальное предпринимательство – не просто слова на бумаге

В начале марта клининговая компания Fresh начала свою деятельность. Первым заказчиком была мама Антона. «Как сейчас помню, 14 января провел химчистку кухонного уголка. Мама сказала, что результат превосходный и похвалила меня», – с улыбкой говорит 33-летний мужчина.

Fresh работает всего лишь три месяца, а уже есть неплохие результаты и постоянные клиенты. Вот только в мае из-за затянувшихся праздников был ощутим спад. «Свободное время трачу на добрые дела. Накануне 9 мая навели порядок в квартирах ветеранов. И это совершенно бесплатно. Периодически мне звонят бабушки и просят почистить ковер. Никому не отказываю. Для меня это мелочь, я не обеднею, а пожилому человеку приятно. Участвовал в общегородском субботнике. Кто-то расчищал территорию физкультурно-оздоровительного комплекса, а я мыл фасад здания. В апреле провел уборку в одной из церквей города. Конечно же, денег не взял. Я там провел 6 часов: за это время успел не только все помыть и почистить, но и пообщаться с батюшкой. У меня ведь в бизнес-плане была глава, посвященная социальному предпринимательству. Так что это не просто слова на бумаге», – заметил собеседник.

Среди необычных заказов Антон вспоминает сообщения в соцсетях от жителей Испании и Израиля. «Они просили провести генеральную уборку в квартирах своих бабушек и дедушек. Вот такой вот подарок своим родным сделали внуки, живущие в тысячах километрах от Покровска. Но это мелкие заказы, я их называю "розница". А неделю назад появился "оптовик": я подписал договор с одним отделением крупного банка. Будем делать им все: мыть стекла, фасад, убирать помещения. Сотрудничаем согласно законам – подписали договор, оплата будет поступать на безналичный счет. Начальница отделения говорит, что около двух лет не могла найти специалиста по уборке. Людей, занимающихся клинингом, в Покровске хватает, но ни у кого из них нет документов на соответствующую деятельность», – объяснил предприниматель.

Я вам окна мою, а вы мне пиар в соцсети

На сегодняшний день команда Fresh состоит из пяти человек, работающих на аутсорсинге. Но уже в ближайшее время Антон думает заняться официальным трудоустройством сотрудников. «Чтобы у них была стабильная зарплата, и я не занимался мелкой работой, а больше внимания уделил развитию компании, в том числе и раскрутке в соцсетях», – поясняет он.

Предприниматель самостоятельно ведет страничку в Instagram. Недавно добавилось около 300 подписчиков, и это произошло буквально за неделю. «В этом мне помог владелиц известной в нашем городе пиццерии. Он хорошо тратится на рекламу, у пиццерии раскручены страницы в соцсетях, там чуть ли не каждый день новые посты. Пришел к хозяину и предложил бартерную услугу: я бесплатно мою в пиццерии фасад, а взамен он о моей работе пишет правдивый пост в соцсетях. Я на 100% выполнил свою работу и получил положительный отзыв. Хозяин пиццерии все написал по делу. И ко мне пошли подписчики. Много было звонков и даже из соседних городов. И заказы были. Еще местным блогерам сделал химчистку мягкой мебели, а взамен они обо мне рассказали. Этому меня никто не учил, сам уловил фишку. Все думал, что же надо сделать, чтобы обо мне узнали? Реклама, например, на местном радио, очень дорогая. В бюджете моей компании пока нет статьи расходов на рекламу, а продвигать свои услуги надо», – объяснил предприниматель.

В планах у Антона Кок купить микроавтобус для работы, ну, а пока приходится ездить на автомобиле жены, который он ей когда-то подарил. «Это дамская машина, малолитражка, а мне надо перевозить габаритное оборудование, ведь профессиональные пылесосы в разы больше домашних. Когда приезжаю на объект, выгружаю технику и делаю вторую ходку – забираю персонал. Тут и драгоценное время тратится, и средства на топливо. Так что вместительный автомобиль значится как приоритетная покупка. А в дальнейшем хотел бы развиваться в своем деле, например, заняться химчисткой кожаной мебели. Но там специфика работы другая, надо оборудование и химсредства на порядок дороже. Еще освоить глубокую чистку мрамора. Это обязательно будет, только немного позже», – заключил владелец клининговой компании Fresh.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»