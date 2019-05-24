В ОБСЕ сообщили о смерти мирного жителя на КПВВ «Марьинка». Новости

На КПВВ «Марьинка» 22 мая скончался пожилой мужчина. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 23 мая.

Сообщается, что мужчина умер «по естественным причинам».

«Миссия уточняла полученную от военнослужащего Государственной пограничной службы Украины информацию о том, что 22 мая на контрольном пункте въезда-выезда в н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) по естественным причинам умер мужчина (70–79 лет). Сотрудник больницы в н. п. Курахово (подконтрольный правительству, 40 км к западу от Донецка) сказал команде СММ, что в тот же день тело мужчины привезли в морг больницы», – сказано в отчете.

Ранее в БФ «Право на защиту» сообщили, что 22 мая на КПВВ «Марьинка» скончался пожилой мужчина, который следовал на неподконтрольную украинским властям территорию.