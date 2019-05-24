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Генштаб ВСУ опубликовал новые фото испытаний ракет «Ольха». Новости

Генштаб ВСУ опубликовал новые фото испытаний ракет «Ольха»

24.05.19 07:49dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ

В сети появились новые фото испытаний ракет с «Ольха-М» и «Ольха-Р», которые прошли в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook.

«23 мая, в Одесской области состоялся этап испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р". Испытания проводились на дистанциях до 125 км и прошли успешно. "Ольха" – украинский ракетный комплекс с корректируемым боеприпасом калибра 300 мм, разработанный на основе реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч". В случае успешного завершения всех испытаний, планируется быть принятым на вооружение украинской армии уже в 2019 году», – сообщили в пресс-службе Генштаба.

Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ

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