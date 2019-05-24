Месяц электронным рецептам: Цифры и мнения. Новости

В Украине продолжается реформа медицины. Нацслужба здоровья обнародовала первую статистику по электронным рецептам, которые Минздрав внедрил с 1 апреля. Напомним, с этой даты препараты по программе «Доступные лекарства» можно получить только по е-рецепту. Его может выписать в медсистеме семейный врач, с которым пациент заключил договор. После этого на телефон пациента приходит смс с номером рецепта и кодом подтверждения – для получения лекарств его нужно назвать в аптеке, у которой есть договор с НСЗУ. Согласно отчету Нацслужбы здоровья, с 1 апреля украинские терапевты уже успели выписать почти 2 млн е-рецептов, при этом аптеки успели отоварить из них около полутора миллиона. Чаще всего коды на «доступные» препараты выписывали медики в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях – там назначили аж 253, 161 и 134 тыс. е-рецептов соответственно. А вот меньше всего лекарств по госпрограмме назначали жителям Херсонской, Черновицкой и Луганской областей – здесь ведомство насчитало только 30-42 тыс. онлайн-назначений, отмечает «Сегодня».

При этом активнее всего е-рецептами пользовались «сердечники»: назначения на препараты для лечения таких проблем были выписаны 1,6 млн раз. Другие лекарства были куда менее популярными: рецептов на препараты для борьбы с сахарным диабетом второго типа выписали только 347 тыс., а для борьбы с астмой и вовсе лишь 55 тыс.

Наиболее многочисленной аудиторией программы «Доступные лекарства» ожидаемо стали пенсионеры: около 65% пациентов имеют возраст больше 60 лет. Вполовину меньше (34%) нуждаются в е-рецептах люди от 40 до 60 лет. Украинцы до 40 лет за бесплатными препаратами почти не ходят – их всего 1%. Также в Нацслужбе здоровья выяснили, что больше всего электронных назначений (66%) семейные врачи выписывают женщинам, на долю мужчин же приходится только 34%.

Впечатления врачей от работы с е-рецептом разные.

«В очередях нет тех, кто раньше просто приходил за рецептом, а не из-за ухудшения самочувствия, – им я выписываю лекарства по звонку, это экономит время», – рассказала семейный врач из Киева Тамара Глинник, добавив, что бумажной работы тоже уменьшилось, а выписке онлайн она и ее коллеги научились быстро.

А вот доктор из Запорожья Елена Головчанская утверждает, что е-рецепт, наоборот, усложнил ей работу: «Рецепт нужно распечатать или выписать на листочек коды подтверждения потому, что "аптекарь не берет чужой телефон в руки", или перевыписать снова, если в аптеке нет нужного количества препарата. Часто приходится и проводить ликбез бабушкам о том, как читать смс».

Врач из Одессы Ольга Шмелева соглашается с коллегой.

«Теперь я еще и специалист по чистке переполненной памяти в кнопочных телефонах», – шутит она.

Есть и технические нюансы, которые не устраивают медработников.

«Не хватает возможности онлайн изменить номер мобильного телефона пациента в декларации. Текущий способ через бумажное/электронное заявление в НСЗУ не совсем удобен, особенно если пациент срочно нуждается в рецепте», – жалуется инженер-программист Центра экстренной помощи в Краматорске Александр Никитин.

Пациенты же с рецептами онлайн свыклись.

«В начале апреля, когда мне первый раз дали бумажку с кодом, моя аптека отказалась ее принимать – мол, пока с такими рецептами не работает. Я, конечно, расстроилась, но уже через неделю брали и коды. У меня телефон старый, поэтому смс-сообщения я там не смотрю, прошу врача распечатать рецепт», – рассказала пенсионерка Наталья Дульская.