Римма Филь: «Не надеяться, а действовать». Пять лет с начала эвакуации. Блоги

Когда начинался вооруженный конфликт, многие жители Донбасса успокаивали друг друга и себя постоянными «завтра»: «Завтра все закончится. Подождем до Дня Независимости – и порядок наведут. Дождемся Дня шахтера, а там, если стрелять не прекратят, уедем». В Фонде Рината Ахметова не ждали и 23 мая 2014 года начали эвакуировать людей из зоны конфликта.

Первыми вывезли деток из детского дома в Славянске.

Потом были десятки детских домов и домов престарелых, многодетных семей и стариков. Были и двойные эвакуации. Когда людей вывозили на побережье Азовского моря, а потом эвакуировали оттуда, потому что и там начинались бои…

Первая горячая линия – мобильные телефоны девчат из мирного проекта «Сиротству – нет!». Их номера телефонов люди передавали друг другу. Им звонили днем и ночью с одной только просьбой: вывезти из пекла. Другого способа покинуть города и поселки не было. Вокруг рвались снаряды. Никаких «зеленых коридоров» для мирных людей не было.

Через полтора месяца заработала круглосуточная горячая линия. Точнее, не горячая, а пылающая от боли. Телефонные звонки поступали от жителей Славянска, Краматорска, Николаевки, Горловки и других городов и поселков Донбасса...

Операторы координировали маршруты, помогали с билетами, находили вариант бесплатного размещения, просто говорили с отчаявшимися людьми. При необходимости диспетчеры связывались с МЧС, скорой...

То лето нельзя забыть – в Фонде в напряжение висело в воздухе. Ежедневные утренние пятиминутки и вечерние отчеты были настоящими сводками с фронта. И ежедневно мы с замиранием сердца слушали отчет: «На горячую линию принято столько-то тысяч звонков, эвакуировано столько-то тысяч человек, столько-то машин не смогли выехать за людьми из-за непрекращающихся обстрелов».

Бывало, Фонд вывозил больше тысячи человек за день. А звонков поступало свыше 10 тысяч в сутки. Если есть ад на земле, то это был он. Мы плакали оттого, что не могли сразу же эвакуировать всех, кто обратился за помощью. Поэтому в первую очередь спасали людей, которые не могут о себе позаботиться сами.

За то страшное лето было эвакуировано около 50 тысяч мирных жителей. Из них 15 тысяч – это дети. На 29 базах отдыха Фонд Рината Ахметова предоставил временное жилье для 7 тысяч человек. Сегодня они не слышат грома снарядов. Но в их памяти каждый день взрывается, горит, грохочет…

«Снаряды летели, дом дрожал. Странно, что все еще работал интернет. Я успела набрать на клавиатуре: "Кто помогает жителям Славянска?" И сразу же на экране выскочило: "Фонд Рината Ахметова". Нас и, наверное, еще полгорода наших знакомых вывез Фонд. Если бы не эвакуация, не знаю, остались бы мы в живых. Потому что людей тогда очень много погибло», – вспоминает Инна, жительница Славянска.

«Никто не знал, куда идти, куда бежать. Деньги как таковые были не нужны. Их некуда было тратить. Потому что все магазины, аптеки были закрыты. Это вам скажет каждый, кто с Донбасса. Не помог бы нам Ринат Ахметов – нас бы уже в живых не было», – вспоминает Лариса, переселенка из Макеевки.

Лето 2014 года еще во мне. И во всех тех, кто пережил и переживает этот ад до сих пор. В своих снах, в своих страхах, в своей боли.

Точную цифру погибших и раненых в этом конфликте не сможет назвать никто. Я только думаю о том, что жертв было бы больше, если бы не массовая эвакуация людей, начавшаяся ровно пять лет назад.

Римма Филь, заслуженный журналист Украины