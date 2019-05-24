Ситуация в пунктах пропуска утром 24 мая: Проезда ожидали 270 авто. Новости

Сегодня утром, 24 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 43 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10325 человек и 1185 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9500 человек и 1585 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8315 человек и 1420 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4340 человек и 980 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10435 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/45;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Аннушка: «5:20. Еленовка. Общая 40, льгота – 20 в Украину».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.