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Ситуация в пунктах пропуска утром 24 мая: Проезда ожидали 270 авто. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 24 мая: Проезда ожидали 270 авто

ДН

24.05.19 08:59dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 24 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 43 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 10325 человек и 1185 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 9500 человек и 1585 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 8315 человек и 1420 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 4340 человек и 980 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 10435 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 25/45;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/70;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 50/50;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Аннушка: «5:20. Еленовка. Общая 40, льгота – 20 в Украину».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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