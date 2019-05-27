В «ДНР» закрыли блокпост в прифронтовом поселке Верхнеторецкое. Новости

Жители прифронтового поселка Верхнеторецкое (Донецкая обл.), остались без работы и не могут видеться с родственниками из-за того, что с апреля члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» закрыли блокпост со своей стороны в оба направления.

Часть поселка Верхнеторецкое с 2014 года контролируется украинскими военными, часть – членами НВФ. От позиций ВСУ на нулевом блокпосту в Верхнеторецком до позиций противника – 600 м.

По словам бойца ВСУ Александра с позывным «Бэн», ранее этот блокпост ежедневно пересекали около полтысячи сельских жителей, для этого им не нужен был пропуск – только паспорт с местной пропиской. «Люди из этого села работали на нашей территории. Ранее тут был проход, люди ходили с их стороны к нам. С 1 апреля закрылся у них блокпост к нам. Мы пропускаем людей отсюда туда, но там их не пропускают», – отмечает он.

Из-за запрета со стороны «ДНР» без работы осталась мать двоих детей Юлия. Она работала на неподконтрольной украинским властям территории. «Когда идешь – говорят, что дорога перекрыта. Ну, а потом не открыли дорогу. Люди начали увольняться. Сначала отпуска брали за свой счет, а потом не открыли же дорогу. Из-за этого многие потеряли работу», – говорит она.

«Ездила в Дзержинск (Торецк, – ред.), там меня не взяли, потому что добираться нечем туда, маршрутки до поздна не ходят туда. Пока родители помогают, а дальше – не знаю, как», – добавила Юлия.

Как сообщил житель Верхнеторецкого Александр Венжега, единственный способ попасть на неподконтрольную украинским властям территорию поселка – ездить через КПВВ «Майорское»: «У меня брат работает в ж/д больнице, приходится ездить через Майорск, а это 250 грн. Многие ездят на неделю, а потом суббота-воскресенье дома. Получается, что 12 км, а ездим – 250 км».

Не хватает денег на пересечение линии разграничения и у жителя Верхнеторецкого Анатолия Павлова, последний раз своих внуков и правнуков он видел несколько месяцев назад. «Через Майорск езжу раз в полгода. Откроют, так откроют – от меня ж не зависит это», – отмечает пенсионер.

Не может посетить родственников на неподконтрольной украинским властям территории и житель Верхнеторецкого Иван: «Дети, внуки, сестра там у меня. Никто ни к кому попасть не может, или ехать через Майорск. А через Майорск – денег это стоит», – возмущается мужчина.

В школе Верхнеторецкого учатся шестеро детей с неподконтрольной украинским властям части поселка. Директор учебного учреждения Елена Черкашина сообщила, что после того, как со стороны «ДНР» закрыли проход местным жителям, дети неделю не ходили в школу: «У них уходит на проезд [через КПВВ "Майорское"] целый день. Если они оттуда выехали в 7 утра, то тут они примерно в 18:00. Тут они живут – кто снимает квартиры, кто у родственников, кто у бабушек».

«У нас есть воспитатель в дошкольном подразделении. Когда закрыли проход, она не может приезжать на свое рабочее место. Кстати, живет она очень близко. Ей, чтобы перейти линию разграничения, ей нужно сделать шагов 30, но она не может – ее не пропускают. Через Майорск для нее очень большой круг. Она сейчас в отпуске, который ей положен», – рассказала Черкашина.

Как заявил руководитель кризисного центра «Оборона Мариуполь» Роман Соколов, если так и будет дальше продолжаться, «скорая помощь» не сможет проехать на неподконтрольную украинским властям территорию в случае необходимости, люди не смогут обратиться за медицинской помощью и элементарно купить продукты. «Если люди не могут добраться до магазина, чтобы купить еды, это грозит гуманитарной катастрофой», – отметил он.

Сейчас на подконтрольной Украине территории поселка Верхнеторецкого проживают 2,8 тыс. человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»