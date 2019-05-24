Курс доллара без МВФ: Эксперты объяснили ситуацию и дали прогноз. Новости

В случае остановки сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), миссия которого работает в Украине, курс гривни заметно упадет. Такое мнение выразил аналитик «Альпари» Максим Пархоменко в комментарии «Сегодня».

По его словам, текущего «запаса прочности» хватит максимум до осени. Если к тому моменту не появится определенность с будущими реформами, курс доллара подскочит.

«В данный момент экономика имеет небольшой жирок, который может удержать гривню на текущих уровнях. Его эффекта хватит до конца ноября при самом оптимистическом сценарии. В случае, если не будет ясна ситуация с будущими реформами, не будет и реализации программы МВФ, что чревато снижением курса до 30 грн за долл.», – прогнозирует Пархоменко.

Он также предостерег от прекращения сотрудничества с МВФ, ведь при таком курсе Украине станет еще тяжелее расплачиваться по старым кредитам.

«Выплатить долги, которые и по текущему курсу в 26 грн за долл. составляют 18 млрд долл. (доходы бюджета в 2019 году оценены в 38 млрд долл.), будет невозможно. Поэтому без МВФ мы не сможем долго прожить и финалом этого процесса будет дефолт», – считает эксперт.

Кстати, Всемирный банк тоже призвал Украину сохранить «критически важное» сотрудничество с МВФ. Директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен подчеркнула, что это необходимо для макроэкономической стабильности в стране. А ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан добавил: «Сценария, при котором Украина будет без МВФ и при этом в стране не наступит экономический кризис, не существует».

В МВФ уже заявили, что готовы продолжать сотрудничество с новым Кабинетом министров после его формирования и после выборов. Сейчас миссия Фонда продолжает работу в Киеве и ведет переговоры с Кабмином относительно проведения реформ, но пересмотром программы и выделением нового транша в Фонде займутся уже после парламентских выборов.

Финансисты подчеркивают: главное для получения транша после выборов в Раду – чтобы Украина вернула наказание за незаконное обогащение. С другими «маяками», уверены эксперты, разобраться будет проще.

«Относительно сплита есть консенсус, что это не обязательно. Антикоррупционное законодательство – это то, что является краеугольным каменем», – подчеркивает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

По его прогнозу, предметные переговоры о транше пройдут уже после выборов – в сентябре.

«Если выборы назначены на 21 июля, идеально – до конца августа [будут сформированы] новый парламент и Кабмин – и МВФ будет с кем говорить. До средины сентября [диалог] точно начнется», – резюмировал финансист.

Если же не учитывать «фактор МВФ», ситуация для гривни пока выглядит довольно благоприятной, отмечает экономист Борис Кушнирук. Такой она и останется, если не упадет инвестиционная активность.

«Если выборы проходят в более-менее спокойном режиме, если тренд экономический позитивный, то курс будет сохраняться», – сказал он.