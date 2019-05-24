В «ДНР» за сутки произошло 6 пожаров. Новости

На неподконтрольной украинским властям части территории Донецкой области за сутки произошло 6 пожаров, один из них – со смертельным исходом. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Отмечается, что пожары произошли в Донецке, Енакиево, Харцызске, Снежном и Торезе, а со смертельным исходом – в Макеевке: 24 мая горел частный дом в Кировском районе города.

«Ул. Солнечная, частный дом – пожар. В результате пожара мужчина 1984 года рождения погиб, женщина 1936 года рождения пострадала. В тяжелом состоянии пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение города», – говорится в сообщении.

«Огнем уничтожено: кровля дома на площади 60 кв. м, 1 оконный блок, мебель и вещи, бывшие в употреблении, на площади 15 кв м», – заявили в «МЧС ДНР».