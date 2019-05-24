Сводка из зоны ООС за 23 мая: Версии сторон конфликта. Новости

23 мая незаконные вооруженные формирования (НВФ) 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 и 82 мм. Противник также обстреливал украинских военных из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески – из противотанковых ракетных комплексов;

возле села Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

трижды у населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Опытное – из станковых противотанковых гранатометов;

дважды в районе города Авдеевка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у населенного пункта Пищевик – из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных вблизи населенного пункта Золотое-4 были обстреляны из минометов калибром 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

«На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 23 мая два оккупанта были уничтожены, еще один – ранен», – сообщили в пресс-центре ООС.

С начала текущих суток НВФ трижды обстреляли позиции украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

у населенного пункта Новотроицкое – из минометов калибром 82 мм;

вблизи села Лебединское – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Гнутово – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», – отметили в пресс-центре.

В «ДНР» утверждают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны украинских силовиков составило 18 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 187 единиц. Под огонь попали район Докучаевска, окраины и предместья Донецка, Горловки и Ясиноватой. Применялись крупнокалиберные минометы, противотанковые управляемые ракеты, БМП, БТР, гранатометы, стрелковое оружие».

На момент подготовки материала в «ЛНР» не озвучили свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения.