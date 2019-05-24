«Шахтеру» – 83!. Новости

24 мая 1936 года – дата основания футбольного клуба «Шахтер». Именно в этот день состоялся первый официальный матч, сообщает пресс-служба «горняков».

В советское время «Шахтер» называли «кубковым бойцом». Команда славилась своим характером и узнаваемым игровым почерком, четырежды завоевывала Кубок СССР (1961, 1962, 1980, 1983) и один раз – Суперкубок СССР (1984).

В период независимой Украины «Шахтер» добыл 34 трофея и является самым титулованным клубом страны. «Горняки» брали Кубок УЕФА, 12 раз становились чемпионами Украины, рекордсмены по числу побед в Кубке Украины (13) и Суперкубке Украины (8).

«Поздравляем ветеранов, футболистов и тренеров, всех болельщиков! Каждый из вас внес огромный вклад в успехи и достижения команды. Каждый из вас писал историю побед "оранжево-черных". Каждый из вас является частью большой и дружной семьи ФК "Шахтер"! С праздником, друзья! С днем рождения, "Шахтер"!», – отмечается в сообщении пресс-службы.