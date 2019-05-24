Женщину, вербовавшую девушек для сексуального рабства в Турции, будут судить. Новости

Завершено досудебное расследование уголовного производства по ч.2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины в отношении 26-летней жительницы г. Запорожья, которая вербовала и вывозила молодых девушек для сексуального рабства в Турцию. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В августе 2018 года женщина по предварительному сговору с жительницей Турции, материалы в отношении которой выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение подыскивала на территории Донецкой области молодых женщин, которые находились в тяжелом социальном и материальном состоянии, с целью их вербовки и дальнейшего перемещения в Турцию, где ее сообщница организовала бизнес по сексуальной эксплуатации указанной категории женщин», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 ноября 2018 года обвиняемая предложила такую «работу» двум жительницам г. Мариуполя возрастом 19 и 20 лет, которые действовали под контролем сотрудников правоохранительных органов, обещала «достойные условия проживания», соблюдение прав и высокую зарплату – от 400-500 турецких лир в час.

«После получения от женщин согласия и приобретения турецкой коллегой авиабилетов для перелета в Турцию злоумышленница и ее жертвы задержаны правоохранителями в помещении международного аэропорта "Запорожье" после прохождения таможенного контроля. В настоящее время прокуратурой обвинительный акт согласован и направлен в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в прокуратуре.

Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.