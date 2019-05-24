Украинские артиллеристы и инженеры совершенствуют мастерство (Видео). Новости

Артиллерийские и инженерные подразделения из состава Объединенных сил совершенствуют свое профессиональное мастерство. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
«Для качественной отработки определенных задач артиллерийскими и инженерными подразделениями на полигонах в районе проведения операции Объединенных сил постоянно проводятся тренировки», – говорится в сообщении.
«Во время тренировок военнослужащие отрабатывают широкий круг практических вопросов, связанных с выполнением боевых задач по назначению», – отметили в пресс-центре ООС.
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