Избрана мера пресечения пограничникам, которые незаконно требовали деньги у перевозчиков в Донецкой области, – ГБР. Новости

Пограничникам, которые незаконно требовали деньги у перевозчиков в Донецкой области, избрана мера пресечения. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«По сообщению теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г., Краматорск, относительно трех задержанных пограничников избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере по 96 тыс. грн», – сказано в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что следователями теруправления ГБР, расположенного в Краматорске, совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Донецкой области, под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных сил была прекращена схема получения неправомерной выгоды сотрудниками пограничной службы.

«По предварительной информации, группа инспекторов пограничной службы, создавая искусственные препятствия для перевозчиков, которые пересекают КПВВ "Новотроицкое", систематически требовали и получали от них денежные средства. В дальнейшем, по предварительно установленной договоренности, в арендованном помещении при непосредственном участии командира отдела пограничной службы ОБПК "Волноваха" происходило распределения неправомерно полученных средств для дальнейшей их передачи отдельным работникам высшего звена пограничного отряда. В течение апреля-мая 2019 года задокументировано более 70 фактов получения неправомерной выгоды на общую сумму более 600 тыс. грн», – сообщили в пресс-службе.

В ГБР также сообщили, что «сейчас проверяется причастность к противоправным действиям других должностных лиц из руководства Донецкого пограничного отряда и Донецко-Луганского регионального управления ГПС Украины».

«В случае доказательства преступления по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) трем подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества», – отметили в пресс-службе ГБР.