В Мариуполе на пожаре погиб мужчина. Новости

В Мариуполе на пожаре погиб 40-летний мужчина. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«23 мая в 23:33 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме на ул. Олимпийская в г. Мариуполь Донецкой области. По указанному адресу выехал дежурный караул 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда», – говорится в сообщении.

«Бойцы ГСЧС выяснили, что огонь вспыхнул в одной из комнат дома. В результате пожара погиб мужчина 1979 года рождения. Спасатели локализовали пожар в 00:06 и ликвидировали в 00:10 уже 24 мая», – сообщили в ГСЧС.