В ГСЧС Донетчины рассказали о работе пунктов помощи на КПВВ (Видео). Новости

На контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донетчины круглосуточно функционируют пункты оказания помощи населению. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«Для того, чтобы процедура пересечения линии разграничения была максимально комфортной, на каждом из четырех КПВВ – "Майорское", "Гнутово", "Новотроицкое" и "Марьинка" в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи и пункты обогрева», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в них дежурят представители Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, которые не только оказывают необходимую помощь гражданам, но и проводят с ними информационно-разъяснительную работу по вопросам безопасности.

«От спасателей люди получают столь необходимую при жаре воду, а также полезные советы, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при обнаружении взрывоопасного предмета. Только за минувшие сутки в пункты оказания помощи обратились 39 человек, в том числе 4 ребенка и 1 человек пожилого возраста. С начала функционирования пунктов, зарегистрировано и оказана помощь 93 тыс. 403 лицам (из них 6311 детей и 18181 людей пожилого возраста)», – сообщили в ГСЧС.