На Луганщине два ЦПАУ получили мобильные кейсы. Новости

Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) Лисичанского и Северодонецкого городских советов (Луганская обл.) получили мобильные кейсы. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Это произошло благодаря постоянному и надежному партнеру проекта "Реформа управления на востоке Украины II", выполняемый немецкой правительственной компанией GIZ по поручению Федерального правительства Германии», – отметили в пресс-службе.

Также для эффективного функционирования удаленного рабочего места в формате «мобильного офиса» проведен тренинг для работников ЦНАП на тему: «Инновационные подходы к предоставлению административных услуг гражданам» по техническому наполнения и функционала кейса, а также организационному и правовому обеспечению удаленных рабочих мест с использованием мобильного кейса.

«Участники тренинга узнали историю создания сервиса, его распространение и ознакомились с практиками применения мобильного кейса в разных громадах. Во время практической части тренинга участники разработали "дорожные карты" запуска сервиса в своих громадах», – отметили в пресс-службе.

Мобильный кейс – оборудование, которое состоит из комплекта современной портативной техники: ноутбук, сканер, принтер, 3G USB модем для доступа в Интернет, веб-камера, устройство для считывания информации с паспортов с электронным бесконтактным носителем (ИD-карточек). Такой кейс рассчитан на 5-6 часов автономной работы.

Благодаря мобильному кейсу граждане, находящиеся на стационарном лечении, люди с инвалидностью и пожилого возраста смогут получать качественные административные услуги, не посещая ЦПАУ.

В пресс-службе также напомнили, что в течение 2018-2019 годов при поддержке международных партнеров для ЦПАУ области приобретено 12 мобильных кейсов.