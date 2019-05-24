В Мариуполе произошло ДТП (Фото). Новости

В Мариуполе сегодня, 24 мая, около 10:00 на пересечении пр-та Мира и переулка Нахимова столкнулись два автомобиля – Daewoo и Great Wall. Об этом сообщили очевидцы ДТП.

По предварительной информации, автомобиль Daewoo врезался в стоявший на светофоре Great Wall. За рулем Daewoo была девушка, которая пояснила прибывшим на место аварии патрульным, что она – начинающий водитель и за рулем всего несколько дней. ДТП, по ее словам, произошло потому, что она перепутала педали газа и тормоза.

В результате аварии никто не пострадал. Водитель и две женщины-пассажиры Daewoo отделались легким испугом. Автомобили получили незначительные повреждения.

Источник: Сайт города Мариуполя

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