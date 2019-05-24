В Запорожской области офицер требовал взятку за выдачу удостоверения УБД. Новости

В Запорожье разоблачили командира взвода, который требовал взятку за выдачу удостоверения участника боевых действий. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Установлено, что при выдаче военнослужащему удостоверения участника боевых действий лейтенант требовал от матери бывшего подчиненного неправомерную выгоду в сумме 5 тыс грн», – сказано в сообщении.

В четверг, 23 мая, после передачи указанной суммы офицер был задержан правоохранителями.

Военной прокуратурой Запорожского гарнизона задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.