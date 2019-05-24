В «ДНР» женщина избила свою 8-летнюю дочь. Новости

В неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) местная жительница избила свою 8-летнюю дочь. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Поступило сообщение от медицинских работников о том, что в больницу за помощью обратился 8-летний ребенок. Врачи констатировали у девочки ушиб правой височной области, а также кровоподтеки в области глаза и руки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «полицейские» опросили родственников пострадавшей девочки и установили, что ребенка избила собственная мать. «В состоянии алкогольного опьянения 29-летняя горожанка набросилась на дочку из-за того, что она не сделала домашнее задание. Действия фигурантки квалифицированы в порядке ст. 117 УК ДНР (побои). Максимальной мерой наказания в данном случае является арест на срок до 3 месяцев», – заявили в «МВД ДНР».