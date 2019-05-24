Почти 20 тыс. человек получат помощь Рината Ахметова в июне (График выдачи). Новости

В июне бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 46 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 20 тыс. человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба Фонда.
«Людям на Донбассе приходится жить в тяжелейших условиях, и что самое страшное – больше неоткуда ждать помощи. Гуманитарная ситуация остается напряженной, поэтому Фонд Рината Ахметова пятый год продолжает помогать самым нуждающимся. В июне бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы в ряд населенных пунктов Марьинского, Ясиноватского и Волновахского районов. Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Светлодарске (7 июня) и Авдеевке (18 и 21 июня)»,– рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда.
С начала вооруженных действий Фонд Рината Ахметова выдал более 12 млн продуктовых наборов на Донбассе. Благодаря этой помощи спасено свыше миллиона человеческих жизней.
График выдачи помощи в июне
Дата приезда
Город, район (Донецкая область)
Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача
Адрес выдачи
04.06.2019
МАРЬИНСКИЙ Р-Н
ГЕОРГИЕВКА, МАКСИМИЛЬЯНОВКА
ГЕОРГИЕВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5, МАКСИМИЛЬЯНОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 100
06.06.2019
ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН
НИКОЛАЕВКА
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 59 (ЗДАНИЕ ДК)
07.06.2019
МАРЬИНСКИЙ Р-Н
НОВОМИХАЙЛОВКА, ПАРАСКОВИЕВКА, СЛАВНОЕ ЗОРЯНОЕ, ЖЕЛАННОЕ 1 И 2, АЛЕКСАНДРОПОЛЬ
НОВОМИХАЙЛОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 64, ПАРАСКОВИЕВКА ЗАРЕЧНАЯ 25,
СЛАВНОЕ ТРАКТОВАЯ 2, ЗОРЯНОЕ МИРА 3
11-12.06.2019
ТОРЕЦКИЙ Г/С
СЕВЕРНЫЙ, ДРУЖБА, ШУМЫ
СЕВЕРНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДК
13.06.2019
ТОРЕЦК Г/С
ЩЕРБИНОВКА, ПЕТРОВКА
ЩЕРБИНОВКА ВИШНЕВАЯ 33 А
14.06.2019
ЖЕЛЕЗНОЕ, ЮЖНОЕ
ЖЕЛЕЗНОЕ ПИОНЕРОВ 14,
ЮЖНЫЙ ЧЕРНЫШЕВСКОГО, У ЗДАНИЯ МАГАЗИНА
18.06.2019
МАРЬИНСКИЙ Р-Н
БЕРЕЗОВОЕ, СЛАДКОЕ, СТЕПНОЕ, ТАРАМЧУК, ВОДЯНОЕ
БЕРЕЗОВОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 1 А,
СЛАДКОЕ ВЕТЕРАНОВ,
ВОДЯНОЕ ПРОЛЕТАРСКАЯ,
СТЕПНОЕ ЭНЕРГЕТИКОВ 2 А
20.06.2019
ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н
НЕТАЙЛОВО, НЕВЕЛЬСКОЕ, СЕВЕРНЫЙ, ПЕСКИ, ОПЫТНОЕ, ВОДЯНОЕ, ПЕРВОМАЙСКОЕ
НЕТАЙЛОВО БЕЗКОРОВАЙНАЯ 2, НЕВЕЛЬСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ,
СЕВЕРНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 30,
ВОДЯНОЕ ЮБИЛЕЙНАЯ 21
ОПЫТНОЕ НАУЧНАЯ 21 И ДРУЖБЫ, ПЕРВОМАЙСКОЕ, ПЕСКИ ОЛИМПИЙСКАЯ И СТЕПНАЯ, ПАРКОВАЯ 6
22.06.2019
ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН
ЛЕБЕДИНСКОЕ (в. т.ч. ВОДЯНОЕ), БЕРДЯНСКОЕ, СОПИНО, ПИОНЕРСКОЕ, ПРИМОРСКОЕ
БЕРДЯНСКОЕ МОРСКАЯ 11 А,
СОПИНО АЗОВСКАЯ 4,
ЛЕБЕДИНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 24 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ),
ПИОНЕРСКОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 24, ПРИМОРСКОЕ ШКОЛЬНАЯ 37 А
24.06.2019
ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН
ГРАНИТНОЕ
ГРАНИТНОЕ Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 42
25.06.2019
ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н
УМАНСКОЕ, ОРЛОВКА, КАМЕНКА, ВЕСЕЛОЕ, ЛАСТОЧКИНО, ТОНЕНЬКОЕ, СЕМЕНОВКА, БЕРДЫЧИ, ПЕТРОВСКОЕ
УМАНСКОЕ СОЛНЕЧНАЯ (БЫВШАЯ СВЕРДЛОВА),
ОРЛОВКА ЕЛАГИНА 37,
ЛАСТОЧКИНО - МАГАЗИН, ТОНЕНЬКОЕ - МАГАЗИН, СЕМЕНОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 50, БЕРДЫЧИ МИРА 30
27.06.2019
МАРЬИНСКИЙ Р-Н
МАРЬИНКА
МАРЬИНКА ДРУЖБЫ 29
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