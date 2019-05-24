Почти 20 тыс. человек получат помощь Рината Ахметова в июне (График выдачи). Новости

В июне бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 46 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 20 тыс. человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба Фонда.

«Людям на Донбассе приходится жить в тяжелейших условиях, и что самое страшное – больше неоткуда ждать помощи. Гуманитарная ситуация остается напряженной, поэтому Фонд Рината Ахметова пятый год продолжает помогать самым нуждающимся. В июне бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы в ряд населенных пунктов Марьинского, Ясиноватского и Волновахского районов. Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Светлодарске (7 июня) и Авдеевке (18 и 21 июня)»,– рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда.

С начала вооруженных действий Фонд Рината Ахметова выдал более 12 млн продуктовых наборов на Донбассе. Благодаря этой помощи спасено свыше миллиона человеческих жизней.

График выдачи помощи в июне