В «ЛНР» мужчина подорвал себя гранатой, – соцсети. Новости

В неподконтрольной украинским властям Голубовке (до переименования – Кировск, Луганская обл.) мужчина 1991 года рождения подорвал себя гранатой. Информация об этом появилась сегодня, 24 мая, в социальных сетях.

Отмечается, что ЧП произошло 23 мая вблизи магазина «Фасон» на ул. Ленина. «Осталась жена и маленькая дочь, но это уже их беда… В результате взрыва, ранения получила еще и случайный очевидец – молодая женщина», – говорится в сообщении.

«Официальной» информации о данном инциденте пока нет.