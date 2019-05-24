На Луганщине в отделениях полиции устанавливают пандусы (Фото). Новости

В большей части отделов полиции Луганщины уже установили пандусы для лиц с инвалидностью. Об этом сегодня, 24 мая, на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

«Чтобы обеспечить доступность маломобильных групп населения в отделы полиции и повысить качество предоставления полицейского сервиса с учетом потребностей людей с инвалидностью, полиция Луганщины проводит работу по переоборудованию входов в административные здания и установке пандусов», – написала она.

«Так, в большей части отделов полиции, а это 11 отделов полиции, уже установлены пандусы, которые помогут гражданам с ограниченными физическими возможностями без помощи посторонних лиц попасть в административное здание полиции в удобное для них время и получить помощь и качественные полицейские услуги», – добавила Погукай.