Премьер-министр Великобритании уходит в отставку. Новости

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Об этом она заявила после встречи с главой комитета консерваторов, сообщает «Европейская правда».

Она заявила, что останется на посту премьера, пока не будет избран ее преемник.

«Для меня всегда будет вопросом огромного личного сожаления, что я не смогла реализовать Brexit», – сказала Мэй, отметив, что она сделала все для этого.

Также сообщается, что в конце своего выступления премьер едва сдерживала слезы.