В «ЛНР» мужчину «приговорили» к 12 годам тюрьмы за «госизмену». Новости

На неподконтрольной украинским властям части территории Луганской области местного жителя «признали» виновным в «госизмене». Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что обвиняемого подозревали в совершении «преступления против основ конституционного строя и безопасности государства», «умышленного деяния совместно с другими участниками преступной группы во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности ЛНР, что выразилось в предоставлении представителям иностранного государства помощи в проведении подрывной деятельности против ЛНР».

«За совершение вышеуказанного преступления, судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Данное решение верховного суда ЛНР не обжаловано и вступило в законную силу. В настоящий момент, осужденный отправлен в исправительную колонию для отбывания наказания», – заявили в «генпрокуратуре».