Луганщина вошла в топ-5 регионов, где быстрее всего дорожала «молочка». Новости

Луганская область вошла в топ-5 регионов с наибольшим подорожанием молочной корзины в январе – апреле 2019 года. Об этом сегодня, 24 мая, сообщил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Эксперт отметил, что в продуктовый набор, который изучили аналитики, вошло по килограмму творога и сметаны, литр молока и 200 г сливочного масла.

В топ-5 регионов с наибольшим подорожанием молочной корзины вошли:

Полтавская область: декабрь 2018 – 219,9 грн, апрель 2019 – 235,8 грн (+7,2%);

Черновицкая область: стоимость выросла с 209,8 грн до 224,5 грн (+7%);

Львовская область: стоимость увеличилась с 206,1 грн до 218,8 грн (+6,2%);

Луганская область: продукты из корзины подорожали с 222,2 грн до 234,6 грн (+5,6%);

Житомирская область: стоимость выросла с 197,6 грн до 208,5 грн (+5,5%).

При этом, по данным Дорошенко, самая дорогая молочная корзина – в Херсонской области (241,6 грн), а самая дешевая – в Сумской области (206,5 грн).

«За первые четыре месяца 2019 года в среднем по стране молочная корзина подорожала на 3,4% (с 217,1 грн в декабре 2018 года до 224,5 грн в апреле 2019 года). За этот период инфляция на потребительском рынке с начала года составила 3,4%, а базовая инфляция 2,1%», – отметил эксперт.