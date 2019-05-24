Глава Генштаба ВСУ анонсировал кадровые изменения. Новости

В рядах украинской армии будут кадровые изменения. Об этом в своем интервью заявил глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, передает «УНИАН».

«Я пришел не с тем, чтобы всех снять с должностей. Всех поменять – это не выход. Конечно, я буду принимать кадровые решения, потому что я знаю, каким я хочу видеть процесс управления. Он сегодня не совсем такой, как надо. Но сначала надо разобраться, в чем причина, и подправить… Сейчас я заслушиваю командующих», – сказал он.

По его словам, у него есть свое видение с позиции должности главного инспектора Минобороны Украины, которую занимал до назначения на должность руководителя Генштаба ВСУ. «Я знаю реальное положение дел в ВСУ с позиции главного инспектора. Сегодня я хочу услышать от командующих их видение, их понимание, что они сделали, какие они видят проблемы, какие они видят пути их решения. Если я не буду доволен тем положением дел, которое есть, и тем, какое они имеют видение, то, конечно, какие-то изменения будут», – заявил Хомчак.

«Цели снимать всех с должностей у меня нет. У меня нет кумовьев, друзей, которых я хочу куда-то поставить. Я хочу показать как можно скорее хороший результат в плане того, что в армию пойдут люди. Сегодня, к сожалению, очереди в армию нет, а она должна быть», – считает глава Генштаба ВСУ.

Как сообщалось ранее, глава Генерального штаба Руслан Хомчак ответил на вопрос, будет ли украинская власть договариваться или воевать с Россией. Он также озвучил свои главные приоритеты в работе на новой должности.

Читайте также: