Выборы в Верховную Раду пройдут по старой системе, – эксперт. Новости

Выборы в Верховную Раду Украины пройдут по старой избирательной системе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Андрей Кучер.
«Если говорить о том, как пройдут парламентские выборы, то уже понятно, что они пройдут по старой избирательной системе, поскольку парламент, к сожалению, не принял пожелания президента, которые он подал», – сказал он.
По его словам, в Украине политики не объясняют избирателям разницу между открытыми и закрытыми списками кандидатов от партий, а также предлагаемые изменения в Избирательный кодекс. «Я руководствуюсь закрытыми социологическими данными, которые говорят о следующем – каждый второй украинец хочет изменений в избирательном законодательстве и 90% украинцев не понимают, что такое открытые списки», – сообщил Кучер.
«До сих пор украинцы считают, что открытые списки – это право посмотреть до конца, кто находится в этих списках кандидатов в депутаты. Это большая ошибка, потому что даже при действующей избирательной системе мы имеем право посмотреть, кто в этих списках находится», – добавил эксперт.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты № 10317 и № 10319, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским об изменении законов о выборах в парламент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.
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