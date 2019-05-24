Ситуация на Донбассе угрожающая, – глава Генштаба ВСУ . Новости

Угроза полномасштабного вторжения российской армии в Украину сохраняется. Об этом в своем интервью заявил глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, передает «УНИАН».

«Ситуация на Донбассе угрожающая, так как на Донбассе против нас противостоит РФ. А угроза прямого вторжения всегда возможна. Вопрос, когда она может быть? Я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Потому что для любого вторжения должна быть цель», – сказал он.

«Если цели нет, то просто идти убивать никто не будет. Конечно, ситуация напряженная, ситуация непростая, и мы должны каждый день заниматься тем, чтобы наша армия была боеспособна, готовая ко всему, что только может нам угрожать», – заявил Хомчак.

На вопрос, есть ли военный вариант решения конфликта на Донбассе, глава Генштаба ВСУ ответил следующее: «Чисто военного варианта я не вижу».

Как сообщалось ранее, глава Генерального штаба Руслан Хомчак ответил на вопрос, будет ли украинская власть договариваться или воевать с Россией. Он также озвучил свои главные приоритеты в работе на новой должности.

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