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Ситуация в пунктах пропуска днем 24 мая. Новости

Ситуация в пунктах пропуска днем 24 мая

ДН

24.05.19 14:39dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 24 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • «Serafim»: «13:03. "Каргилл" в сторону Курахово 25-30 машин»;
  • Игорь: «13:43. "Каргилл" в Украину машин 35»;
  • «Anatolii»: «14:26. "Каргилл" в Донецк 45 общей и 45 льготы».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Екатерина: «12:23. В Еленовке в Донецк 25 машин»;
  • Ирина: «12:26. Еленовка на выезд 10 машин, на въезд 30».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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