Ситуация в пунктах пропуска днем 24 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 24 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Serafim»: «13:03. "Каргилл" в сторону Курахово 25-30 машин»;

Игорь: «13:43. "Каргилл" в Украину машин 35»;

«Anatolii»: «14:26. "Каргилл" в Донецк 45 общей и 45 льготы».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Екатерина: «12:23. В Еленовке в Донецк 25 машин»;

Ирина: «12:26. Еленовка на выезд 10 машин, на въезд 30».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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