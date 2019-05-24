Ситуация в пунктах пропуска днем 24 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 24 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- «Serafim»: «13:03. "Каргилл" в сторону Курахово 25-30 машин»;
- Игорь: «13:43. "Каргилл" в Украину машин 35»;
- «Anatolii»: «14:26. "Каргилл" в Донецк 45 общей и 45 льготы».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Екатерина: «12:23. В Еленовке в Донецк 25 машин»;
- Ирина: «12:26. Еленовка на выезд 10 машин, на въезд 30».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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