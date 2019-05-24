Сточные воды попали в реку: На Донетчине осудили чиновника водоканала. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) осудили 46-летнего начальника участка водопроводных сетей службы водоснабжения коммунального предприятия Славянского городского совета «Славгорводоканал» за халатность, повлекшую попадание канализационных стоков в реку. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Славянским городским судом вынесен обвинительный приговор 46-летнему начальнику участка водопроводных сетей службы водоснабжения коммунального предприятия Славянского городского совета «Славгорводоканал», который признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 242 УК Украины, то есть в нарушении правил охраны вод, что привело к загрязнению реки и создало большую опасность для окружающей среды.

Как отмечается, в суде было доказано, что в период с декабря 2016 года по февраль 2019 года чиновник, ненадлежаще исполняя свои обязанности по соблюдению экологической безопасности паводковых вод, не организовал качественный отвод канализационных стоков и не оборудовал место для слива сточных вод.

«В дальнейшем это привело к попаданию сточных вод канализации в один из сливных коллекторов Славянска, что создало угрозу загрязнения реки Бесарабовка, входящей в бассейн р. Северский Донец, которая, в свою очередь, является источником питьевого водоснабжения Донецкой области, а следовательно, допущенное нарушение законодательства несет прямую опасность для здоровья и жизни населения», – говорится в сообщении.

Славянским городской суд признал чиновника виновным в совершении уголовного преступления, по ч. 1 ст. 242 УК Украины, то есть в нарушении правил охраны вод, что привело к загрязнению реки и создало большую опасность для окружающей среды.

Правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 1 700 грн.