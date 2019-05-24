Пенсии и субсидии: В Пенсионном фонде Украины рассказали о финансировании выплат (Инфографика). Новости

Пенсионный фонд Украины сегодня, 24 мая, завершил финансирование пенсий и жилищных субсидий за май. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

«Пенсионным фондом Украины 24 мая согласно утвержденным графикам завершено финансирование пенсионных выплат и жилищных субсидий», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в мае на выплату пенсий направлено 33,83 млрд грн, а на выплату жилищных субсидий – 1,82 млрд грн.

Также в ПФУ уточнили, что согласно графику, финансирование пенсий июня 2019 года и жилищных субсидий мая 2019 года начнется 3 июня.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Ранее сообщалось, что в Украине 2019 год является годом наибольшего роста размера пенсий. Это происходит в условиях наиболее низкой инфляции за последние 5 лет, что свидетельствует о росте покупательной способности пенсионеров.

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