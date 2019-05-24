Новая схема аферистов: На жительницу Покровского района мошенники оформили кредит. Новости

В Покровском районе (Донецкая обл.) 20-летняя местная жительница попалась в относительно новую мошенническую ловушку. После того, как девушка откликнулась на объявление о заработке в интернете, аферисты оформили на ее имя кредит. Правоохранители открыли уголовное дело. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.
Так, натолкнувшись в интернете на объявление о быстром заработке, не выходя из дома, женщина решила попробовать подзаработать. В ходе переписки «работодатель» объяснил потерпевшей, что ей будут выплачиваться деньги за то, что она станет посредником между расчетными операциями. Для этого женщине лишь необходимо иметь свою банковскую карту и пройти «верификацию», то есть предоставить персональные данные и банковские реквизиты и «привязать» свой счет к чужому телефону.
Девушка согласилась, и сразу после того, как она выполнила указания аферистов, ей пришло сообщение, что на ее имя в электронной системе под немалые проценты оформлен кредит в размере 3 тыс. 400 грн. Взволнованная женщина сразу позвонила своей подруге, которая выслушав эту историю, посоветовала немедленно обратиться в полицию.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» УК Украины.
В полиции уточнили, что санкция статьи предусматривает для злоумышленников до 3-х лет лишения свободы.
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