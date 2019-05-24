Властям Украины передали еще 60 заключенных из «ЛНР» (Фото). Новости

В Счастье (Луганская обл.) сегодня, 24 мая, представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» передали украинской стороне 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания в исправительных учреждениях на подконтрольной украинскому правительству территории. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Передача заключенных проходила в присутствии представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Опять я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления. Это уже пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области», – написала Денисова.

По ее словам, с декабря 2018 года по май 2019 года передано уже 255 осужденных.

«Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области – перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены», – отметила Людмила Денисова.

Она уточнила, что в течение 2014 – 2019 годов переведено 454 осужденных. «Готова забрать всех граждан Украины, отбывающих наказание на оккупированных частях Донбасса и выразивших желание переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания», – добавила омбудсмен.

Напомним, 22 апреля, в Счастье (Луганская обл.) незаконные вооруженные формирования «ЛНР» передали украинской стороне 60 человек. Среди них 4 женщины и 56 мужчин.

Ранее сообщалось, что 20 марта в Счастье украинским властям были переданы 60 граждан Украины, находившихся в пенитенциарных учреждениях на неподконтрольной территории Луганщины.

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