Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе. Новости

Сегодня, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель согласовали первые совместные шаги по активизации усилий для возвращения мира на Донбасс, в том числе, в рамках Нормандского формата. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

«Состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Собеседники обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне. Отдельное внимание было уделено развитию ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса», – говорится в сообщении.

Как отмечается, Владимир Зеленский и Ангела Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий для возвращения мира на Донбасс, в том числе, в рамках Нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении.

Согласно информации, опубликованной на сайте главы немецкого правительства, основными темами обсуждения стали двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе. Как отмечалось, оба собеседника подтвердили необходимость полного выполнения Минских соглашений.

Кроме того, президент Украины планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.