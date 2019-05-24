Безопасность озер Славянска проверили пиротехники. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) проверили озера на наличие опасных предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Как отмечается сотрудники ГСЧС области занимаются разминированием не только территорий, но и водных объектов.

«В частности, 23 мая пиротехники и водолазы Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области совместно с представителями Национальной полиции проверили озеро, находящееся в самом центре города. Здесь любят отдыхать и проводить свободное время местные жители», – говорится в сообщении.

Во время проведения обследования специалисты Службы спасения не выявили опасных предметов.

Однако, спасатели Донетчины напоминают жителям, что безопасный отдых на воде – это не только отсутствие боеприпасов. Прежде всего, это ответственное отношение человека к собственной жизни и здоровью. Для отдыха нужно выбирать только специально отведенные для этого места. Нельзя заходить в воду в нетрезвом состоянии.