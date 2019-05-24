Лидирует машиностроение: На Донетчине растет промышленное производство. Новости

Объем выпускаемой на Донетчине промышленной продукции в январе–апреле 2019 года по сравнению с январем–апрелем 2018 года вырос на 5,1%*. В апреле объем продукции был на 8,5% больше, чем в марте 2019 года, и на 15% больше, чем в апреле 2018 года. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

«В апреле преодолен спад производства с начала года в металлургическом комплексе, а за счет выполнения экспортных заказов на изготовление уникальной техники достигнут значительный прирост в машиностроении», – говорится в сообщении.

Так, по информации ведомства, среди основных видов промышленной деятельности региона в январе–апреле 2019 года объем произведенной продукции увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года:

в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 1,1%;

в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 5,4%;

в производстве химических веществ и химической продукции – на 6,1%;

в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,9%;

в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 11,2%;

в машиностроении – на 32,1%.

Уменьшился по сравнению с январем–апрелем 2018 года выпуск продукции:

в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 6,6%;

в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 6,7%;

в производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 11,9%.

Как отметили в облстате, добыча рядового угля в январе–апреле 2019 года по сравнению с январем–апрелем предыдущего года выросла на 5,9% и составила 4,2 млн т.

«Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 3,6 млн т, что по сравнению с январем–апрелем 2018 года больше на 10%. В то же время добыча рядового угля для коксования в январе–апреле 2019 года по сравнению с январем–апрелем 2018 года сократилась на 3%, объем каменного угля для коксования уменьшился на 7,5%», – сказано в сообщении.

Также, производство кокса в январе–апреле 2019 года уменьшилось по сравнению с январем–апрелем 2018 года на 6,4%.

Выплавка чугуна в январе–апреле 2019 года составила 2,7 млн т, что на 4,2% меньше, чем год назад. Выплавка стали, составив также 2,7 млн т, по сравнению с январем–апрелем 2018 года увеличилась на 5,4%. Выпуск горячекатаного листового проката в январе–апреле 2019 года по сравнению с январем–апрелем предыдущего года вырос на 9%, а холоднокатаного – на 2,3%.

Кроме того, производство электроэнергии в январе–апреле 2019 года по сравнению с январем–апрелем 2018 года уменьшилось на 12% и составило 4,9 млрд кВт/час.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.