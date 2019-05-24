В «ЛНР» рассказали о штрафах за нарушение комендантского часа. Новости

В «ЛНР» назвали суммы штрафов за нарушение комендантского часа. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в «генеральной прокуратуре ЛНР».

Отмечается, что за нарушение требований режима комендантского часа на один час и более предусмотрен штраф в размере от 500 до 2 тыс. руб. (от 204 до 816 грн по курсу местного банка на 24.05.2019) или обязательные работы на срок от 20 до 40 часов. За это же нарушение «должностных лиц» штрафуют на сумму от 2 до 5 тыс. руб. (от 816 до 2041 грн) или также применяют к ним обязательные работы на срок от 20 до 40 часов.

За нарушение режима комендантского часа в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на 30 минут и более в «ЛНР» карается штрафом в размере от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. (от 816 до 2041 грн) или обязательными работами на срок от 20 до 100 часов, или арестом на срок до 15 суток. За это же нарушение «должностных лиц» штрафуют на сумму от 5 до 10 тыс. руб. (от 2041 грн до 4082 грн) или применяют к ним обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или арест на срок до 15 суток.

«В тоже время на территории республики с целью уменьшения криминогенной обстановки продолжает действовать указ главы республики от 10 марта 2015 «Об особенностях работы торговых точек». В соответствии с данным указом, работа объектов торговли всех форм собственности, в том числе реализующих торговлю алкогольных напитков и табачных изделий, в период времени с 22:00 до 08:00 запрещена», – заявили в «генпрокуратуре ЛНР».

Напомним, действие режима комендантского часа в «Л-ДНР» распространяется с 23:00 до 05:00.

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