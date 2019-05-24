Нужно ли в Украине отменить призыв в армию: Мнение главы Генштаба ВСУ. Новости

В Украине отмена призыва в армию пока не актуальна. Об этом в своем интервью заявил глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, передает «УНИАН».

«Я не думаю, что этот вопрос сейчас насущный. Для того, чтобы отменить призыв, надо подготовить такую систему допризывной подготовки молодежи, чтобы действительно они завтра могли стать на защиту государства», – сказал он.

«Когда началась война и началась мобилизация, это был ужасный период. Когда в 93-й бригаде, которая мобилизовывалась, подхожу к мужчине лет 30-ти, который с ужасом [стоит] у БМП и дрожит, спрашиваю: "Что случилось? Вам плохо?" Он говорит: "Я механик-водитель этой машины, но ... я ее никогда не видел". Говорю: "Вы служили в армии?" Он говорит: "Служил в штабе". Представьте себе, как он в бой пойдет? То есть я за то, чтобы, когда у нас будет создана система, чтобы вся молодежь была готова защитить свою Родину, когда придется. Тогда, возможно, призыв придется отменить», – пояснил свою позицию Хомчак.

Как сообщалось ранее, глава Генерального штаба Руслан Хомчак ответил на вопрос, будет ли украинская власть договариваться или воевать с Россией. Он также озвучил свои главные приоритеты в работе на новой должности и заявил, что угроза полномасштабного вторжения российской армии в Украину сохраняется.

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