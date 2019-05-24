В Мариуполе полицейские со штурмом задержали подозреваемого в убийстве. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в недостроенной многоэтажке мужчину избили и бросили умирать. Личность потерпевшего пока не установлена, а вот подозреваемый был найден за несколько часов. Полицейские совместно со спецназовцами и сотрудниками ГСЧС Украины в Донецкой области задержали беглеца в квартире, где он прятался под кроватью на балконе. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает отдел коммуникации Главного управления национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что тело потерпевшего с признаками насильственной смерти было обнаружено вчера на первом этаже недостроя местными жителями. На вид человеку около 40 лет.

При обследовании места преступления следственно-оперативная группа обнаружила фрагмент кирпича со следами крови, который, вероятно, и стал орудием убийства. В первые часы полицейские разыскали свидетелей и установили ход событий.

Как оказалось, в здание зашли трое мужчин и начали бить лиц без определенного места жительства, которые нашли здесь убежище. Конфликт прекратился, но в него вмешался новый участник. Человек, который поддерживал дружеские отношения с местными жителями, напал на гостей с целью мести.

Два человека сбежали, а третий упал. Нападающий избил его руками и ногами, затем кирпичом по голове, после чего скрылся.

Оперативники установили адрес подозреваемого и провели операцию по задержанию с привлечением смежных подразделений. Злоумышленник закрылся в квартире, чтобы попасть внутрь, пришлось выбить дверь.

Беглеца нашли на балконе, где он прятался под кроватью среди бытовых вещей. Во время обыска у него изъята одежда со следами крови.

Подозреваемым оказался 22-летний безработный местный житель, который уже попадал в поле зрения полиции. Мужчина в содеянном сознался и был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

Продолжается досудебное расследование. Личность потерпевшего, а также других участников конфликта устанавливается.