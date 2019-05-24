В Донецкой области проведут рыбный фестиваль с пенной вечеринкой. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) с 31 мая по 2 июня состоится рыбный фестиваль «GobyFest». Он будет работать с 16:00 до 22:00 на месте яхт-клуба «Азовсталь». Вход свободный. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Посетителей ждет фуд-корт с блюдами из азовской рыбы и морепродуктов, которые приготовят шеф-повара местных заведений. А также ярмарка свежих морепродуктов от фермеров и рыбаков. Кроме того, пройдут гастрономические мастер-классы.

Также будет организована ярмарка рыболовных орудий и чемпионаты по рыбалке.

Развлекать посетителей будет концертно-музыкальная программа. Также будет работать кинотеатр, а для детей – пенная вечеринка.