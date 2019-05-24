В Запорожье в результате взрыва гранаты погиб ветеран АТО. Новости

В Запорожье 45-летний участник АТО погиб в результате взрыва гранаты. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Тело мужчины обнаружили в лесополосе на окраине города еще 21 мая, однако о его гибели стало известно лишь сегодня.

По данным полиции, погибший – ветеран АТО. У мужчины были две боевые гранаты. Одна из них взорвалась, в результате чего он погиб, вторую – изъяли пиротехники. Взрывом погибшему оторвало обе руки.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией «несчастный случай».