Эксперт пояснил разницу между открытыми и закрытыми списками кандидатов в нардепы. Новости

В Украине принятие изменений в избирательное законодательство по выборам в Верховную Раду по открытым спискам кандидатов в народные депутаты позволит сделать процесс прозрачнее. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Андрей Кучер.

«Основное существенное отличие этих списков – это рейтинг. Во-первых, когда голосуем по открытым спискам, мы голосуем за партию и голосуем за конкретного депутата в данном округе. И те депутаты, которые набрали в данном округе наибольший процент голосов, поднимаются в этом рейтинге. Это значит, что предсказать, кто будет в списке партии, невозможно», – сказал он.

«Поэтому основные еврооптимисты и те, кто выступают за открытые списки, говорят, что при этом снимается коррупционная составляющая – нельзя предсказать, кто будет в этом списке. По сути, вы голосуете за политическую партию, и список формируют непосредственно граждане Украины своими голосами за конкретного кандидата», – пояснил Кучер.

По его словам, преимущества открытых списков также в ряде нюансов. «Открытые списки – это увеличение в масштабах избирательного округа – от одной партии могут идти 4-5 кандидатов в депутаты. Соответственно, голосуя непосредственно за кандидата мы увеличиваем его возможность подняться в этом списке. И есть разница в округе – это будет районный центр или масштаб области. Подкупить область, как это делают мажоритарщики, намного сложнее», – отметил политолог.

Эксперт сообщил, что до сих пор большинство украинцев считают, что открытые списки – это право посмотреть до конца, кто находится в этих списках кандидатов в депутаты, но это ошибка.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты № 10317 и № 10319, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским об изменении законов о выборах в парламент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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