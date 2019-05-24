В «ДНР» обяжут водителей делать местную страховку. Новости

Сегодня, 24 мая, «народный совет ДНР» принял «закон», обязывающий владельцев страховать свои транспортные средства, сообщают местные интернет-ресурсы.

Отмечается, что этот «закон», «предусматривает обязательное участие государства в уставном капитале страховщика, устанавливая минимальный размер доли, принадлежащей государству».

Теперь этот «закон» будет направлен на подпись «главе ДНР» и вступит в силу со дня опубликования.

Напомним, в «ДНР» 1 августа 2018 года истек срок, когда все автомобили должны были быть зарегистрированы – получены «республиканские» документы и «госномера». В противном случае сумма штрафа составляет от 340 до 510 руб. (140-210 грн по местному курсу валют), а транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку, размещение на которой также платное. Суммарно стоимость эвакуатора и штрафстоянки обходится от 4 тыс. руб. (1 725 грн) и выше. Жители Донецка в соцсетях делятся фото, как эвакуаторы увозят автомобили с украинскими номерами.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» в отдельном случае автомобилистам разрешили ездить с украинскими номерными знаками – когда автомобиль направляется для пересечения линии разграничения для выезда на подконтрольную Украине территорию.

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