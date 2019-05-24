ВСУ уже в ближайшее время могут получить модернизированные реактивные системы, – Укроборонпром. Новости

Реактивные системы «Ольха-М» и «Ольха-Р», которые успешно прошли испытания на одном из военных полигонов Одесской области, скоро пройдут государственное испытание и поступят на вооружение ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«Испытания прошли успешно, и мы готовимся к тому, чтобы с августа по октябрь провести государственное испытание и поставить их на вооружение ВСУ. Это эффективное оружие, которое сегодня нам очень нужно», – сказал министр обороны Украины Степан Полторак по результатам стрельб.

Таким образом, украинская армия уже в ближайшее время может получить модернизированные версии нового высокоточного оружия, которое обеспечивает уничтожение противника на дальности в 130 км первым выстрелом.

В пресс-службе отметили, что эти системы являются модернизацией «Ольхи», которая уже находится в серийном производстве.

«Модернизации направлены на увеличение дальности полета, повышение точности. Использование новых конструкторских решений и материалов, что повышает общую эффективность этого высокоточного оружия», – заявил генеральный директор концерна Павел Букин во время испытаний.

Во время серии запусков были проверены тактико-технические характеристики ракет, систем наведения и возможности модернизированной «Ольхи» уничтожать цели за минимальное время после получения задания на поражение.

Кроме того, в рамках этих испытаний планируется провести огневые испытания ракетного комплекса «Нептун» с крылатой ракетой Р-360, которая способна уничтожать цели на расстоянии 300 км. Во время пуска будет завершено испытание головки самонаведения крылатой ракеты в условиях сложного маневрирования при наведении ракеты на цель.